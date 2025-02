Zulte Waregem kan morgen reuzenstap richting titel zetten: RWDM verslikt zich in Lierse, ook Lommel incasseert dreun

In de Challenger Pro League komen we stilaan in de fase van de waarheid. En dus was het ook deze zaterdagavond opnieuw uitkijken naar wat onder meer RWDM zou gaan doen.

Zondag is er de topper tussen La Louvière en Zulte Waregem, waar Essevee de Wolven op drie punten extra achterstand zou kunnen zetten. Zaterdagavond speelde RWDM dan weer al op bezoek bij Lierse. RWDM morst punten De thuisploeg had ook punten nodig om in de top-6 te kunnen blijven staan en wilde zich dan ook niet zomaar gewonnen geven tegen het nummer twee van de competitie. En dat zou ook niet gebeuren. In een gesloten wedstrijd werd uiteindelijk niet gescoord. Op die manier kan Zulte Waregem op zondag een bijzonder grote stap zetten richting de titel. Lommel verliest Ondertussen gaat het van kwaad naar erger met Lommel, toch ook een team dat mikte op promotie. Ook op bezoek bij KAS Eupen verloren ze echter opnieuw. Van Genechten en Gedikli hadden snel voor een 2-0 voor de Oostkantonners gezorgd. Salah en Kébé deden de wedstrijd kantelen, maar in de slotfase was er alsnog de 3-2 via Gorenc. Lommel moet zo stilaan eerder naar beneden kijken dan naar boven - toch wel opvallend. 01/02/2025 16:00 RSCA Futures - Club Brugge NXT 2-3 01/02/2025 20:00 Lierse SK - RWDM 0-0 01/02/2025 20:00 Eupen - Lommel SK 3-2