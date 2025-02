🎥 Doelman Kikkenborg is de gebeten hond bij Anderlecht, ook Gilles De Bilde is genadeloos: "Vreselijke beslissing"

Mads Kikkenborg is geen Colin Coosemans, zo is al gebleken. Anderlecht kwam op het veld van Gent snel 1-0 achter na een blunder van de Deense doelman.

De wedstrijd tussen de Buffalo's en de Brusselaars was amper vijf minuten onderweg toen het gebeurde. Er was eigenlijk voor geen van beide ploegen al een vuiltje aan de lucht, tot Kikkenborg uitgooide. Hij kreeg de bal snel opnieuw toegespeeld en plots kwamen twee Gent-aanvallers druk zetten. Kikkenborg wist duidelijk helemaal niet meer wat hij moest doen.

De Scandinaviër speelde de bal dan recht in de richting van Atsuki Ito, die heel makkelijk in één tijd de 1-0 kon aantekenen. Ook de commentators van DAZN schrokken zich een hoedje en konden er niet aan voorbij dat het een flater van jewelste was. "Goed, het is op vraag van de coach dat er van achteruit wordt gevoetbald. Op een gegeven moment moet je wel de bal lang trappen als je geen opties hebt", aldus Gilles De Bilde.

Kikkenborg kost Anderlecht doelpunt

De ex-speler van Anderlecht begon zijn betoog door nog een klein beetje verzachtende omstandigheden te schetsen, maar legde daarna de verantwoordelijkheid wel vol bij Kikkenborg. "Je zag hem na de balaanname twijfelen en dan volgt het slechte inspelen, met een goal als gevolg. Een verschrikkelijke beslissing. Als je geen opties hebt, moet je gewoon de keuze maken om de bal weg te trappen. Zo simpel is het."

⚽️ GOAL: Atsuki Ito

🇧🇪 Gent 1-0 Anderlecht pic.twitter.com/4OgqGVHW49 — Football News 247 (@Foot_Tv247) February 2, 2025

Kikkenborg verzaakte hieraan en daar betaalde Anderlecht een stevige prijs voor. "Dit kost je een goal. Je bent zes minuten bezig en zo sta je knullig 1-0 achter." Het was als het ware beginnen aan de wedstrijd met een achterstand voor paars-wit. "Het is niet bevorderlijk voor het vertrouwen, ook niet voor de verdediging", voegt De Bilde hieraan toe.

Vertrouwen tussen keeper en verdediging RSCA kwetsbaar

Het wordt inderdaad interessant om te kijken hoezeer doelman Kikkenborg en de verdedigers van RSCA elkaar blijven vertrouwen.