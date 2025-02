Imke Courtois ziet feest voor Club Brugge op Gouden Schoen en laat zich ook uit over Anderlecht: "Niet normaal"

Het zijn drukke tijden voor het Belgisch voetbal. Europees midweekvoetbal, dit weekend een nieuwe topspeeldag mét Super Sunday en volgende week de uitreiking van de Gouden Schoen. Imke Courtois maakt het bilan op.

"Ik wil eerst en vooral Club Brugge feliciteren voor hun spel - zeker in de eerste helft - bij Manchester City én voor hun hele campagne in de Champions League", aldus Imke Courtois in De Zondag.

Feest voor Club Brugge

"Nicky Hayen heeft een wonderlijk jaar achter de rug. Hij wordt toch coach van het jaar op het Gala van de Gouden Schoen? Het wordt zeker en vast een feest voor Club Brugge", meent de analiste.

Ze denkt ook aan een prijs voor Simon Mignolet als doelman van het jaar en de hoofdprijs zou ze aan Hans Vanaken geven. Ze ziet het zelfs niet eens spannend worden.

Trots op Belgische ploegen in Europa

Ook blikte ze al vooruit op de moeilijke wedstrijden voor de Belgische teams in Europa in de volgende ronde. Atalanta en Fenerbahçe worden volgens haar niet evident en ook Union - Ajax is een mooie affiche. "We moeten fier zijn op onze Belgische clubs", is ze duidelijk.

Rest de vraag: wat kan Anderlecht op bezoek bij Gent zondag? Zij blijven een enigma. "De eerste helft tegen Hoffenheim waren ze zo goed en na de rust zakten ze plots in elkaar. Niet normaal!"