'Afwezig op training: Nieuwe opportuniteit voor Yorbe Vertessen op zoek naar speelminuten'

Yorbe Vertessen is niet tevreden met zijn situatie bij Union Berlin. Hij is op zoek naar speelminuten en overweegt een transfer.

Yorbe Vertessen verliet bijna exact een jaar geleden PSV Eindhoven voor Union Berlin, in de laatste uren van de wintermercato van 2024. Dit seizoen kreeg hij de kans om 17 wedstrijden te spelen in de Bundesliga, met één doelpunt en een beslissende assist.

Maar de laatste weken kreeg de voormalige speler van PSV Eindhoven weinig speeltijd en kwam hij slechts één keer in actie in de laatste 4 wedstrijden. Hij is dus op zoek naar een uitweg. Onlangs was er sprake van een optie in de Bundesliga (Werder Bremen).

Vertessen lijkt echter richting de Oostenrijkse Bundesliga te gaan, als we de goed geïnformeerde Florian Plettenberg van Sky Sports Germany mogen geloven. Onze landgenoot was afwezig op de training afgelopen zondag en zou zich bij Red Bull Salzburg moeten voegen.

Union Berlin overwoog een uitleenbeurt, Salzburg wil Yorbe Vertessen graag permanent aantrekken, wat de nummer 14 van de Bundesliga bereid zou zijn te accepteren. De voormalige Belgische jeugdinternational (12 caps, 4 doelpunten) staat nog onder contract tot 2028 en wordt op Transfermarkt gewaardeerd op 6 miljoen euro; Union Berlin had 4,75 miljoen betaald voor zijn diensten.

In totaal heeft Vertessen 32 wedstrijden gespeeld (5 doelpunten) voor Union Berlin sinds zijn komst bij de club. Van januari tot juni 2023 werd hij uitgeleend aan Union Saint-Gilloise, waar hij 20 wedstrijden speelde en 4 doelpunten maakte voor de Brusselse club. Een terugkeer werd destijds besproken, maar kwam er niet.