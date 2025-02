📷 'Beerschot heeft vervanger voor Thibaud Verlinden al in het vizier'

Dirk Kuyt was afgelopen weekend niet te spreken over het Beerschotbestuur. Hij mocht Thibaud Verlinden niet opstellen, wegens een nakende transfer.

De aanvaller zou mogelijk nog de overstap maken naar OH Leuven, zo was te horen. Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Beerschot al een vervanger op het oog.

Het zou gaan om Yann Kitala, momenteel actief in de Franse Ligue 1. Hij zou een definitieve transfer maken. Er zou volgens Tavolieri al een akkoord zijn tussen Le Havre en Beerschot.

De aanvaller ligt bij zijn huidige Franse werkgever nog onder contract tot deze zomer, waardoor er wellicht maar een kleine transfersom betaald moet worden. Al gaan er in Frankrijk ook geruchten dat het contract gewoon ontbonden wordt. Op die manier kan Le Havre fors besparen op de loonsuitgaven.

Kitala is een 26-jarige spits. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Almere City. De voorbije maanden speelde hij echter niet. Het is dan ook de vraag hoelang het zal duren voor hij helemaal fit is.

🐀🟣 Infos #Beerschot :

🇨🇩 Yann Kitala set to join the #JPL on a permanent move! Agreement found between Le Havre (#HAC) and #JPL in order to free the player who was going to be free agent in the summer. #mercato



📞 1st call @Santi_J_FM pic.twitter.com/DrwnKpRAN9