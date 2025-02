Enkelblessure hield Essevee-verdediger niet tegen: ""Het was doorbijten, maar uiteindelijk..."

Zulte Waregem en La Louvière hebben zondagmiddag 0-0 gelijkgespeeld. Beide ploegen kregen kansen, maar niemand slaagde erin te scoren. Hierdoor blijft de situatie na het eerdere gelijkspel van RWDM bovenaan de ranglijst hetzelfde.

Essevee-verdediger Anton Tanghe, die speelde ondanks een enkelblessure, vond het resultaat terecht. "Voor de rust hadden we drie of vier goede kansen. Op een beter veld scoor je dan waarschijnlijk twee keer", zei hij in de Gazet van Antwerpen.

Na de pauze kwam La Louvière beter in de wedstrijd en moest Essevee standhouden. Tanghe zag dat zijn ploeg het moeilijker kreeg.

"De beste kansen waren toen voor hen. In het slotkwartier was het vooral overleven. Het was doorbijten, maar uiteindelijk hebben we een mooi resultaat beet. "

Dankzij een inspuiting kon Tanghe spelen, maar hij voelde in de slotfase opnieuw pijn. "Vanaf minuut 70 had ik echt weer last in mijn enkel. Het was doorbijten, maar uiteindelijk hebben we een mooi resultaat beet.”

Door het gelijkspel blijft Zulte Waregem aan de leiding in de competitie. Zulte Waregem komt volgend weekend niet in actie door het faillissement van Deinze.