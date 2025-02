RWDM leent jonge speler uit, twee nieuwe versterkingen op komst

RWDM heeft de uitleenbeurt van Matteo Vandendaele aan FC Ganshoren officieel aangekondigd. RWDM is volgens Het Nieuwsblad ook bezig met de komst van nieuwe spelers, waaronder Mohamed El Arouch en Mats Lemmens.

Vandendaele werd begin september voor een seizoen uitgeleend aan FC Eindhoven, waar hij enkele basisplaatsen veroverde. Maar door een blessuregolf werd zijn uitleenbeurt vorige maand vervroegd beëindigd.

Nu krijgt de jonge verdediger de kans om bij Ganshoren ervaring op te doen. Daar komt hij met Lucien Delaigle, een andere huurling van RWDM tegen.

Naast de uitleenbeurt van Vandendaele werkt RWDM ook aan het versterken van de selectie. De club lijkt dicht bij het aantrekken van Mohamed El Arouch, een 20-jarige middenvelder van Olympique Lyon.

“Hij heeft veel potentieel”, zegt trainer Yannick Ferrera. “We moeten hem weer in vorm krijgen, maar hij kan ons al helpen.”

RWDM is ook op zoek naar een nieuwe centrale verdediger. In eerste instantie leek Lucas Noubi een goede keuze, maar de onderhandelingen met hem zijn vastgelopen. Nu richt RWDM zich op Mats Lemmens, een 21-jarige Belg die momenteel door US Lecce aan Lokeren-Temse is uitgeleend.