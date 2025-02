Vandenbempt heeft medelijden met ploeg die door scheidsrechters wel heel zwaar benadeeld werd: "Onbegrijpelijk!"

De competitie nadert haar beslissende fase en de spanning neemt toe. Peter Vandenbempt wijst erop dat de stress bij ploegen die vrezen voor de play-downs enorm is. Volgens de analist van Sporza is het dan ook cruciaal dat de scheidsrechters in deze fase op hun best presteren.

Vandenbempt heeft de afgelopen weken enkele opvallende fouten gezien. "Sommige beslissingen van scheidsrechters en de VAR zijn moeilijk te begrijpen. Denk maar aan wat er in Gent gebeurde, de eerste penalty voor Union tegen STVV of de elleboog van Heymans vorige week", stelt hij. Vooral Dender lijkt zwaar getroffen te worden door twijfelachtige beslissingen. “In een sleutelduel tegen Cercle kreeg Hrnčár na negen minuten onterecht rood, en ze verloren met 1-0. Dan een onterechte penalty tegen Standard en opnieuw een 1-0-nederlaag", somt Vandenbempt op. Ook in de match tegen Charleroi ging het weer mis. “Nsimba kreeg een onbegrijpelijke rode kaart. Dit keer was het niet doorslaggevend omdat ze al 2-0 achter stonden, maar misschien moeten ze nu in drie sleutelduels zonder hun spits spelen.” Over de rode kaart voor Scheidler is hij wél duidelijk: “Die was donkerrood.” De gevolgen voor Dender kunnen groot zijn. De Oost-Vlamingen speelden al een goed seizoen, maar verkeren nu ineens in degradatiegevaar. "Ik begrijp dat Euvrard geïrriteerd raakt", zegt Vandenbempt. Zijn boodschap aan de scheidsrechters is duidelijk: “Ik zou zeggen tegen scheidsrechtersbaas Lardot: zet je troepen toch nog maar eens op scherp.”