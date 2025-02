De man van 14 miljoen komt niet om Epolo te vervangen: wie is Gavin Banzunu, de nieuwe doelman van Standard?

Standard heeft een nieuwe doelman en op papier is het een geweldige aanwinst. Maar wat komt Gavin Bazunu dan precies 6 maanden doen in Sclessin?

Als er iemand is aan wie we veel moed willen wensen om een zoveelste teleurstelling in zijn jonge carrière te overwinnen, dan is het Mathieu Epolo. Na een indrukwekkende reeks clean sheets waar de jonge speler van de Luikse academie zeker aan heeft bijgedragen, zag Epolo zijn status dalen als gevolg van talrijke fouten.

De terugkeer van Arnaud Bodart was al een eerste klap. Na zijn vertrek zorgde een blessure ervoor dat Laurent Henkinet tussen de palen stond, en de nummer 2 overtuigde dat hij een zeer serieuze optie kon zijn als Epolo wegviel.

Gavin Bazunu komt niet om op de bank te zitten

Nu Henkinet geblesseerd is, heeft Standard besloten om... Gavin Bazunu (22 jaar) aan te trekken, eerder dan bijvoorbeeld Lucas Pirard die ook genoemd werd. Het probleem is echter dat in tegenstelling tot Pirard, die genoegen zou nemen met een rol als doublure, de Ier komt om te spelen.

Opleid bij Manchester City heeft Bazunu inderdaad een cv waar maar weinig doelmannen in België over beschikken. Met een marktwaarde van 14 miljoen euro (de duurste in de Luikse kern, en meteen in de top 5 van het kampioenschap), meer dan 30 wedstrijden in de Premier League, 22 caps voor Ierland: op papier heeft Gavin Bazunu niets te zoeken bij Standard, en het is geen gebrek aan respect om zoiets te zeggen.

Maar hoe kan zo'n doelman dan op Sclessin terechtkomen? Het verhaal is klassiek: de Ierse international liep vorig jaar een zware blessure op - een achillespeesruptuur. Het soort blessure dat voor een doelman dramatisch kan zijn.

Dit seizoen keerde Bazunu eerst terug bij het reserveteam van Southampton, waar hij drie volledige wedstrijden speelde (met twee clean sheets). De signalen staan op groen, maar de Premier League is een andere wereld, dus het lijkt logisch dat de Saints hun doelman niet overhaasten voor zijn comeback. Maar Epolo moet niet verbaasd zijn: Gavin Bazunu komt om te spelen, en hij is er klaar voor...