Done Deal: talent van Deinze heeft eindelijk nieuwe club en blijft in Belgisch profvoetbal bij opvallende club

De meeste spelers van Deinze hebben intussen al onderdak gevonden, maar de 21-jarige verdediger Andreas Spegelaere zat tot op heden nog zonder club. Hij heeft nu gekozen voor een ander avontuur in de Challenger Pro League.

Spegelaere kwam dit seizoen in amper drie matchen in actie in de Challenger Pro League bij KMSK Deinze, maar liet daarbij wel opmerkelijke statistieken optekenen.

Op zoek naar club na failliet van Deinze

Spegelaere kwam in 2017 vanuit de jeugd van KAA Gent bij Deinze terecht. Hij speelde eerder ook voor de jeugd van Lokeren. Bij Deinze zagen ze in hem een talent voor de toekomst en dit had zijn seizoen van de doorbraak moeten worden.

Door het einde van de Oost-Vlaamse club moest hij echter op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij kreeg een aanbod van de coach van Merelbeke - staartploeg in de Eerste Nationale van het amateurvoetbal.

Avontuur in Challenger Pro League

Daar paste hij voor. Er waren ook buitenlandse opties voor Spegelaere, maar uiteindelijk heeft hij toch gekozen voor een verder vervolg in het Belgisch profvoetbal. Hij tekende een contract bij Lokeren-Temse.

🔥 De 22-jarige verdediger tekende tot juni 2026 plus optie. Het afgelopen jaar kwam hij 16 keer in actie voor Deinze. Voor Andreas is het een terugkeer, want in het verleden was hij al 5 jaar actief als jeugdspeler van Sporting. pic.twitter.com/Zym1AQO7SO — KSC Lokeren - Temse (@KSCLokeren) February 4, 2025

"De 22-jarige verdediger tekende tot juni 2026 plus optie. Het afgelopen jaar kwam hij 16 keer in actie voor Deinze. Voor Andreas is het een terugkeer, want in het verleden was hij al 5 jaar actief als jeugdspeler van Sporting", aldus de Waaslanders.