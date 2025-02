Gouden Hans Vanaken reageert op woorden van Rudi Garcia: "Dat zal altijd zo blijven!"

Hans Vanaken heeft voor de derde keer in zijn carrière de Gouden Schoen gewonnen. De spelmaker van Club Brugge voegt zich daarmee bij Belgische voetballegendes als Jan Ceulemans en Wilfried Van Moer, die eveneens drie keer de prestigieuze trofee in ontvangst mochten nemen.

Alleen Paul Van Himst doet met vier Gouden Schoenen beter. "In één adem genoemd worden met die iconen is iets ongelofelijks", reageerde Vanaken na de uitreiking. "Deze prijs betekent enorm veel voor mij. De jaren vliegen voorbij, maar ik ga echt mijn best doen om hier volop van te genieten."

Dat de Brugse spelmaker opnieuw als beste speler van België werd verkozen, is geen verrassing. Vanaken was afgelopen seizoen opnieuw van onschatbare waarde voor Club Brugge, met als hoogtepunt de landstitel en een sterke campagne in de Conference League. "Kampioen spelen met je club helpt natuurlijk", gaf hij toe. "Dat is toch het ultieme bewijs van een goed seizoen."

Ondanks de eer en erkenning blijft Vanaken zijn nuchtere zelf. Hij laat zich zelden van de wijs brengen en bewaart altijd de rust. "Zenuwen? Niet echt, misschien een klein beetje spanning", gaf hij toe. "Zolang je actief bent, besef je niet echt wat je betekent voor het Belgisch voetbal. Het gaat ook allemaal zo snel."

Naast het voetbal zijn er voor Vanaken andere dingen die tellen. Zijn vrouw Lauren, die liever in de schaduw blijft, en hun dochter Romée, die hem heeft doen groeien als vader. "Deze trofee is evenzeer voor hen", benadrukte hij. "Zij betekenen alles voor mij."

Ook de nationale ploeg kwam ter sprake. Vanaken werd de voorbije jaren niet altijd opgeroepen bij de Rode Duivels, maar hij blijft ambitieus. Rudi Garcia liet zelfs doorschemeren dat hij opgeroepen zou worden. "Ik zal altijd ter beschikking staan van de nationale ploeg", zei Vanaken vastberaden. "Er is veel concurrentie, maar ik probeer elke dag beter te worden."

Of er nog een vierde Gouden Schoen in zit? "Dat zullen we wel zien", zei hij met een glimlach. Eén ding is zeker: Hans Vanaken heeft zijn plaats in de Belgische voetbalgeschiedenis voorgoed verankerd.