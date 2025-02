KRC Genk staat voor zware opdracht en rekent op zijn supporters tegen Club Brugge: "Mijn spelers zijn er rotsvast van overtuigd dat ze naar de finale gaan"

KRC Genk neemt het woensdagavond op tegen Club Brugge in de terugwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup. De Limburgers ontvangen blauw-zwart met heel veel zelfvertrouwen.

KRC Genk is dit seizoen enorm goed op dreef, vooral in eigen huis. Er volgende al elf thuisoverwinningen op rij, en coach Thorsten Fink hoopt daar woensdag een 12e aan toe te voegen. Genk moet een 2-1 achterstand van de heenmatch goedmaken.

De spelers hebben er volgens Fink alvast zin in. "Zij zijn er rotsvast van overtuigd dat ze naar de finale gaan", stelt hij bij Het Belang van Limburg. "Ik vind het geweldig dat dat zelfvertrouwen in de groep zit. Natuurlijk besef ik dat het ook kan mislopen. Details zullen het verschil maken."

Hij legt de druk nadien toch wel weer wat bij de tegenstander. "Club Brugge wordt al een heel jaar gezien als de nummer 1. Dat heeft met hun historie te maken plus met hun knap parcours in de Champions League, waarvoor ik heel veel respect heb. Maar wij zitten er heel dicht bij. Club heeft meer ervaring dan wij maar als ik de spelers in de verschillende linies bekijk, zie ik geen groot verschil. Wij hebben misschien zelfs meer wisselmogelijkheden."

De Duitse coach ziet dat de fans het verschil kunnen maken. Het stadion zal zo goed als, of zelfs helemaal uitverkocht zijn op woensdagavond. "Het wordt een dubbeltje op zijn kant, hopelijk maakt onze twaalfde man het verschil. Want wij spelen voor een vol huis en wonnen hier al elf keer op rij."

"De eerste daarvan was een zege tegen Club, we zetten een 0-2 nog om naar een 3-2. Dat geeft vertrouwen, dat voel ik aan iedereen. De bekerfinale is op zich ook al een mooi doel om te bereiken. Het is een speciale dag, met veel sfeer en muziek. En vooral een beker, die je wil omhoog kunnen steken", besluit hij.