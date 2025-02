Laatste keer Champions League met Club? Mevrouw Vanaken geeft unieke inkijk in toekomstplannen

Vanavond wordt de Gouden Schoen uitgereikt. De kans is groot dat Hans Vanaken van Club Brugge met de trofee gaat lopen.

Hans Vanaken is 32 jaar oud en heeft nog een contract van twee jaar bij Club Brugge. Lauren Flemings, de vrouw van Vanaken, liet vorige week in Manchester vallen dat het wel eens zijn laatste campagne in de Champions League met Brugge zou kunnen zijn dit jaar.

“Je weet nooit hoe het gaat, met blessures bijvoorbeeld”, vertelt ze aan Het Nieuwsblad. “We staan er steeds meer bij stil, waardoor we met alles nog bewuster omgaan. Hans zegt het zelf ook als er weer een Europese verplaatsing voor de deur staat: 'Wie weet is het mijn laatste'. Zo overtuigt hij me om vaker mee te gaan.”

Er worden meer en meer plannen gesmeed richting de toekomst, ten huize Vanaken. “Het is best akelig. Voorlopig kan ik mij nog geen Hans zonder voetbal voorstellen. 'Wat zal dat geven?', vraag ik mij weleens af. Maar hij zal nog wel even doordoen.”

Een bedrijf runnen na zijn carrière is een optie. “Nadien willen we iets samen doen. Dat heeft altijd al in ons hoofd gezeten. Mijn ouders hebben een beddenzaak. Vroeger was het mijn droom om daarin te stappen. Zoiets zien Hans en ik ons later wel doen.”

Een transfer is nog altijd een optie, bijvoorbeeld richting het Midden-Oosten. “Hans is wel altijd van het principe: we denken er pas over na als het echt concreet is”, klinkt het nuchter.

“Pas als een club hem echt wil, zullen we er thuis over praten. Als hij naar Qatar wil, zal ik hem absoluut niet tegenhouden. Al zal het plaatje voor het gezin wel moeten kloppen. Zo'n familieman is hij wel. Hans kan ook niet goed alleen zijn.”