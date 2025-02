📷 OFFICIEEL Cercle Brugge haalt versterking uit Mexico die op befaamde 'Next Generation'-lijst stond

Cercle Brugge zag maandag Kazeem Olaigbe vertrekken. De Vereniging stelde echter meteen een vervanger voor.

Cercle Brugge heeft zich maandagavond nog versterkt met de jonge Mexicaanse flankaanvaller Heriberto Jurado. De 20-jarige linksbuiten komt over van de Mexicaanse eersteklasser Necaxa. Hij tekende een contract tot 2028, met een optie op een extra seizoen.

Op amper 16-jarige leeftijd debuteerde hij op het hoogste niveau in Mexico. In 2022 werd hij opgelijst in de ‘Next Generation’-lijst van The Guardian. Hij speelde ondertussen al 84 keer mee op het hoogste niveau.

“Bij Cercle krijgt Heriberto de tijd en omkadering om zich verder te ontwikkelen. Heriberto Jurado kiest bij Cercle Brugge voor het rugnummer 23 en zal aansluiten bij de groep van zodra alle administratieve zaken zijn afgerond”, klinkt het.

“We wilden graag een extra dosis aanvallende creativiteit toevoegen aan onze selectie en met de transfer van Heriberto hebben we die gevonden. Het is een speler met snelheid op de eerste meters, technische vaardigheid en een goede dribbel die ook over een goede traptechniek beschikt”, zegt Rembert Vromant, Technisch Directeur van Cercle.

“Ondanks zijn jonge leeftijd speelde Heriberto ook al veel wedstrijden op het hoogste niveau in Mexico. Hij zou dan ook meteen inzetbaar moeten zijn. Er waren de afgelopen transferperiodes veel gegadigden voor hem en we zijn blij dat hij voor ons project kiest.”