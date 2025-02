Paul Van Himst laat zich uit over het vertrek van kleinzoon Amando Lapage bij Anderlecht en heeft er duidelijke mening over

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het vertrek van Amando Lapage naar Westerlo zal meer dan één RSC Anderlecht supporter teleurstellen. De kleinzoon van Paul Van Himst zal zich elders moeten ontwikkelen, ver weg van Neerpede.

Van Amando Lapage werd door Anderlecht-supporters veel verwacht. Niet zozeer vanwege zijn buitengewone talent, maar vanwege zijn afkomst: als kleinzoon van Paul Van Himst, verwachtte iedereen dat hij eindelijk zijn eerste stappen zou zetten bij het eerste elftal.

Maar Lapage wist zowel Brian Riemer als David Hubert niet echt te overtuigen om hem een echte kans te geven. Als belangrijke basisspeler in de Challenger Pro League, maakte hij zijn debuut bij de A-ploeg op 31 oktober in de Croky Cup tegen Tubize-Braine, in een wedstrijd waar hij niet eens mocht starten.

Na enkele minuten in de competitie tegen KV Kortrijk, verdiende hij zijn eerste basisplaats tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge afgelopen januari. Dit zouden zijn laatste minuten bij de A-ploeg zijn: Lapage is naar Westerlo vertrokken.

"Hij werd niet naar waarde geschat door Anderlecht", betreurt grootvader Paul Van Himst, bij La Dernière Heure. "Maar ze hebben spelers op zijn positie aangetrokken (Adryelson en Lucas Hey n.v.d.r.), en het is dus beter dat hij van omgeving verandert."

Van Himst heeft Lapage niet geadviseerd, maar heeft hem toch verzekerd dat hij "niet bij Anderlecht moest blijven voor hem". KVC Westerlo grijpt hier een tweede kans om zich te versterken met een talent van Neerpede, na Lucas Stassin die van grote waarde was bij de Kemphanen. Zal Lapage dezelfde weg bewandelen?