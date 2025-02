📷 'PSV verlaat piste van Bjorn Meijer, maar wil andere topspeler uit de Jupiler Pro League'

De interesse van PSV Eindhoven voor Bjorn Meijer is er al eventjes, maar de Nederlandse club wil die piste verlaten. Ze mikken echter op een andere speler uit de Jupiler Pro League.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft PSV zijn oog laten vallen op Archie Brown van KAA Gent. De transfermarkt is vandaag nog open in Nederland.

Brown is een jeugdproduct van Derby County, maar brak door bij Lausanne Sport in Zwitserland. In 2023 maakte hij de transfer naar KAA Gent voor 4 miljoen euro.

Hij ligt nog onder contract tot midden 2027 bij de Buffalo’s. Zijn marktwaarde wordt op 8 miljoen euro geschat op dit moment.

Brown speelde 35 wedstrijden voor KAA Gent. Hij scoorde daarin 2 keer en deelde 6 assists uit. Uitkijken of hij vandaag nog vertrekt bij de Buffalo’s.

๐Ÿฆฌ๐Ÿ”ต Infos #KAAGent :

๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Very interested in his profile, PSV Eindhoven was at #GNTAND to show the game of the English left back Archie Brown. Something to pay attention on it.

โŒ›๏ธ Wait&See. #mercato #JPL pic.twitter.com/GmJsYiiScL