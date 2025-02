'Transfersom betaald: OH Leuven maakte geen gebruik van releaseclausule in contract Thibaud Verlinden'

Beerschot speelde zijn kapitein maandag kwijt aan OH Leuven. Voor de fans en trainer Dirk Kuyt is dit een zure appel om door te bijten.

Beerschot maakte maandag de transfer van Thibaud Verlinden naar OH Leuven bekend. In de mededeling stond dat de club hem moest laten gaan door de releaseclausule in zijn contract.

Het Nieuwsblad schrijft dat volgens hun informatie dat niet klopt. De releaseclausule was opgenomen in het contract van Verlinden, maar werd niet gebruikt.

Zolang Beerschot in eerste klasse zit, zo schrijft de krant, was er een releaseclausule van 2 miljoen euro van toepassing. Als Beerschot zou degraderen werd dat 700.000 euro. Een stevig verschil voor Beerschot.

De van Beerschot naar OH Leuven overgestapte CEO Frédéric Van den Steen en sportief directeur Gyorgy Csepregi, in het verleden makelaar van Verlinden, wisten heel goed wat er in het contract van de speler stond.

De bedoeling van OH Leuven was eerst om Verlinden in de zomer pas over te nemen, maar met de centen van de verkoop van N’Dri kon het toch vroeger toeslaan.

Volgens de krant is echter niet de releaseclausule gebruikt, maar kwam Beerschot met OH Leuven tot een akkoord van een transfersom van iets meer dan 1 miljoen euro, exclusief bonussen.