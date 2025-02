Vader Thibaut Courtois komt met straf nieuws over terugkeer bij Rode Duivels

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Veel schoon volk op de rode loper in Middelkerke voor het Gala van de Gouden Schoen. Onder hen ook de vader van Thibaut Courtois.

Nu Domenico Tedesco geen bondscoach meer is van de Rode Duivels gaf zijn opvolger Rudi Garcia al aan dat Thibaut Courtois kan terugkeren naar de nationale ploeg.

De doelman van Real Madrid trok in juni 2023 weg bij de Duivels, na een discussie met Tedesco over de aanvoerdersband. Al bleek achteraf dat het veel dieper zat dan dat.

“Het was puur een conflict met de vorige trainer, maar daar zal ik waarschijnlijk op terugkomen in een persconferentie. Het ziet er evenwel goed uit om terug te keren”, zei Courtois afgelopen maand zelf na een duel met Real Madrid.

Vader Thierry is vanavond te gast op het Gala van de Gouden Schoen. Daar had hij straf nieuws te melden over de terugkeer van zijn zoon bij de Rode Duivels.

“Thibaut en de bond zijn aan het spreken. Ik vermoed dat een terugkeer nakend is, al dan niet tegen Oekraïne”, citeerde Het Laatste Nieuws hem.