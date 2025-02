Virginie Van Mol, vrouw van Wesley Sonck, lacht zich een deuk met eigen kleedje

Vanavond werd het Gala van de Gouden Schoen gehouden. Dat zorgde ook voor een knallende rode loper met zien en gezien worden.

Virginie Van Mol, de vrouw van Wesley Sonck, koos voor een opvallende rode jurk van Atelier ExC om haar opwachting op de rode loper te maken.

Al viel het niet helemaal uit zoals ze zelf verwacht had. “Vooraan is het wel heel erg mini”, zei ze al lachend aan Het Laatste Nieuws over haar outfit.

“Ik voel dat ik niet veel speling heb, dus ik ga voorzichtig zijn, ik wil hier mijn glans niet verliezen”, voegde ze eraan toe.

Van Mol is al jaren van de partij op het Gala van de Gouden Schoen en haar jurken brengen wel wat teweeg. “Elke jurk heb ik achteraf bijgehouden, als aandenken. Als ik later in een rusthuis zit en het is nog eens bonte avond, komen ze - wie weet - nog eens van pas.”

Wat Sonck ervan dacht? “Als ik het goed vind, dan hij ook. Maar zelf kiest hij eerder voor sober, zoals dit pak van Dyco. Hij loopt met zijn kleding niet graag in de kijker. Ik daarentegen denk: als je het nù niet doet, wanneer dan wel?”