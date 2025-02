📷 Schitterende humor! Club Brugge-fans winnen voorspel in Genk met... hilarisch spandoek over 'Limburg finest'

KRC Genk en Club Brugge maken vanavond onder elkaar uit wie de eerste finaleplaats van de Croky Cup zal bemachtigen. De meegereisde blauw-zwarte fans hebben hun voorspel alvast gewonnen.

En dan hebben we het niet over de heenwedstrijd. Al werd die match wél gewonnen door Club Brugge. De landskampioen verdedigt in Limburg een 2-1-overwinning.

Welk voorspel we dan bedoelen? Letterlijk het voorspel van deze avond. De meegereisde fans van blauw-zwart kwamen met een geniaal spandoek op de proppen.

Club Brugge was gisteren dé grote winnaar van De Gouden Schoen. Hans Vanaken ging met de oppergaai lopen, terwijl ook Simon Mignolet en Nicky Hayen in de prijzen vielen.

Niet toevallig zijn de drie heren afkomstig uit... Limburg. Dus het moet gezegd: om de vindingrijkheid van de Brugse fans kunnen we lachen!