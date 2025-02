Een buitenkans voor KAA Gent? Voormalige coach van Standard en KV Kortrijk staat op het lijstje van Sam Baro

Luka Elsner werd bij Stade Reims onlangs ontslagen. De voormalige coach van Standard en KV Kortrijk kan opnieuw een mooi project vinden in België.

Luka Elsner maakte indruk met een titel in de Ligue 2, gevolgd door het behoud in de Ligue 1 met Le Havre. Dit zorgde ervoor dat hij bij Stade Reims in de voetsporen kon treden van Will Still, die naar Lens vertrok.

Maar de resultaten blijven uit en met 22 op 60 staat Reims op een trieste 13e plaats met slechts vijf schamele overwinningen. De nederlaag tegen Nantes afgelopen weekend was er te veel aan voor de 42-jarige Sloveense coach, die bedankt werd voor bewezen diensten. Maar nauwelijks ontheven uit zijn functie zou de voormalige coach van Standard en KV Kortrijk alweer op kunnen veren... in onze competitie.

Keert Luka Elsner terug naar de Pro League?

Volgens onze informatie staat hij op het lijstje van KAA Gent-voorzitter Sam Baro. Na het ontslag van Wouter Vrancken is de club rustig op zoek naar een nieuwe trainer.

Ook wordt er gedacht aan Charleroi-coach Rik De Mil, al blijft de vraag of die wil weg wil. Gent zou ook aan de mouw van Standard-coach Ivan Leko getrokken hebben, maar die blijft graag in Luik.

De afgelopen weken heeft Danijel Milicevic, voormalig assistent van Wouter Vrancken en voormalig middenvelder van KAA Gent, het roer overgenomen bij de club. Maar niets wijst erop dat het bestuur van Gent het risico zal nemen om hem als hoofdcoach te houden tot aan het einde van het seizoen.