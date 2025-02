OFFICIEEL: Rode Duivel kent zijn toekomst en tekent contract tot 2029 bij Duitse subtopper

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Arthur Theate is niet van plan om eerstdaags te vertrekken bij Eintracht Frankfurt. De Rode Duivel heeft zijn contract bij de traditieclub verlengd tot medio 2029.

Eintracht Frankfurt maakt het nieuws bekend via de sociale kanalen. Arthur Theate heeft zijn contract bij Die Adler verlengd tot medio 2029.

Frankfurt huurde Theate van Stade Rennes. Die verhuur is omgezet in een definitieve transfer. Er is zo'n dertien miljoen euro met de deal gemoeid.

Arthur Theate bleibt langfristig in Frankfurt! 🦅



Eintracht Frankfurt verpflichtet den Verteidiger fest vom Stade Rennais FC. Der Vertrag des Belgiers läuft bis zum 30. Juni 2029.



Zur Meldung: https://t.co/JeWWsBDJz5#SGE pic.twitter.com/7QxYpUn5rc — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 2, 2025

Voor Theate is er dan weer duidelijkheid. De Rode Duivel kan zich in de Bundesliga voorbereiden om ook met de Rode Duivels te schitteren.

Theate werd in de jeugdreeksen van Standard en KRC Genk doorgestuurd. Via KV Oostende en Bologna FC 1909 belandde hij uiteindelijk in de Ligue 1. Volgende stop: de Duitse Bundesliga.