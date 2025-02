Zo worden de knappe prestaties nog eens in de verf gezet: Club Brugge bereikt geweldige mijlpaal en breekt clubrecord

Club Brugge blijft indruk maken, zowel in de Jupiler Pro League als in Europa. Blauw-zwart stootte door naar de tussenronde van de Champions League.

De eerste League Phase van de vernieuwde Champions League is ondertussen achter de rug. Het heeft Club Brugge bloed, zweet en tranen gekost, maar het kon doorstoten naar de tussenronde.

Daar komt de club uit West-Vlaanderen Atalanta tegen, waar Charles De Ketelaere speelt. Het wordt een mooi weerzien met de kersverse 'Beste Belg in het Buitenland'.

Al die mooie resultaten van de League Phase hebben Club ook een boost gegeven op de UEFA-ranking. De 11 op 24 zorgde ervoor dat de coëfficiënt flink is gegroeid.

Die bedraagt nu 70.250 punten. En dat is opvallend, want die van Club Brugge is nog nooit zo hoog geweest. Een geweldige mijlpaal voor blauw-zwart die de knappe League Phase nog eens in de verf zet.

Om de coëfficiënt van clubs te berekenen, worden de resultaten van de afgelopen vijf jaar gebruikt door de UEFA. In een grafiek geeft 'Football Meets Data' de groei van Club Brugge in Europa nog eens mooi weer.