📷 'Deal helemaal rond: Dit bedrag legt Galatasaray op tafel voor Carlos Cuesta'

Galatasaray is op zoek naar de nodige versterking. Het klopte eerst bij Anderlecht aan om Jan-Carlo Simic weg te plukken, maar paarswit weigerde een deal.

De Turkse club trok dan maar richting KRC Genk, om Carlos Cuesta binnen te halen. Hij speelde niet meer mee tegen Club Brugge in de bekermatch woensdagavond.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is er een deal tussen Galatasaray en KRC Genk. Cuesta zou de club verlaten, in ruil voor een transfersom van 8 miljoen euro. Zijn marktwaarde ligt volgens Transfermarkt op 5 miljoen euro.

Ook een persoonlijke overeenkomst zou in kannen en kruiken zijn. In Istanboel wacht Cuesta een contract van 3,5 jaar. Hij lag nog tot 2026 onder contract in Genk. Tavolieri voegt er wel aan toe dat de supporters van Galatasaray de deal niet zien zitten.

🔵 Infos #KRCGenk :

🇨🇴 Galatasaray and the Genkies agreed on a deal of €8M for Carlos Cuesta. Personal terms has also been agreed on a contract basis of 3 years and half deal but fans make it stop as Gala supporters were not happy with this transfer! #mercato #JPL pic.twitter.com/PPRTEy5yDB