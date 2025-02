Deze zomer toptransfer voor jongeling uit JPL: "Hij speelt hier haast op één been"

Aan inzet zal het alvast niet liggen bij het jonge talent Ezechiel Banzuzi. De 19-jarige middenvelder blijft de goede prestaties aan elkaar rijgen bij OH Leuven. En dus is het niet onlogisch dat hij in de belangstelling staat van grote clubs. Dat woog wel op de jongeling.

Banzuzi is een gewild talent. Verschillende clubs tonen interesse, wat voor veel vragen zorgt. De ploegen die hem willen zijn nog steeds legio namelijk. Een week geleden werd er in de Engelse media al gesproken over een akkoord met West Ham United over een deal van net geen 12 miljoen euro, al kon het door bonussen nog oplopen tot boven de 15 miljoen.

De deal is echter niet doorgegaan. AS Monaco roerde zich eerder ook al, maar ook zij kwamen niet tot een vergelijk met de Leuvenaars. Ondertussen heeft ook OGC Nice zich gemengd in de debatten.

Miljoenen deze zomer?

Tot een wintertransfer kwam het niet, maar sportief directeur Gyorgy Csepregi van OH Leuven beseft dat ze hem niet lang meer zullen kunnen (en willen) houden. "In de zomer is het absoluut de bedoeling dat hij de volgende stap kan zetten."

"Hij is de Belgische competitie ontgroeid, hij speelt hier haast op één been. Er is veel geschreven over hem de afgelopen maand. In Engeland waren ze zeker dat hij naar West Ham ging... Zo’n 19-jarige hoort ook alles."

"Ik neem hem dat niet kwalijk, al merk je soms dat hij z’n focus even durft verliezen. Als ploegen uit La Liga, Ligue 1, Premier League plots gooien met geld, dan zou ik ook afgeleid zijn. Vanaf volgende week beginnen we opnieuw, met een propere mindset. In de zomer vertrekt hij sowieso, dat staat zo goed als vast. Maar nu gaat de focus weer naar OHL", klinkt het in Het Laatste Nieuws.