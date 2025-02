Droom van finale tegen zijn ex-ploeg Club Brugge spatte uiteen: "De ref nam de wedstrijd over"

Antwerp-doelman Senne Lammens had zich de halve finale van de Beker van België anders voorgesteld. Een mogelijke finale tegen zijn ex-club Club Brugge was een droomscenario, maar die droom spatte uiteen na een 2-2-gelijkspel tegen Anderlecht.

“Dat we op deze manier de finale niet halen, maakt het extra zwaar", zuchtte een duidelijk aangeslagen Lammens na afloop. Nochtans begon Antwerp sterk aan de wedstrijd.

“We gingen vol voor de eerste goal en hadden de wedstrijd onder controle, ook na de tegengoal", blikte Lammens terug. Met nieuwkomers Benitez en Bayo in de ploeg leek Antwerp zich wel degelijk versterkt te hebben ten opzichte van de heenmatch. Maar de wedstrijd kantelde na de rode kaart voor Denis Odoi.

De uitsluiting van Odoi was een cruciaal moment in de wedstrijd. “Ik heb de beelden nog niet gezien, dus ik kan er weinig over zeggen. Maar als ik het zo hoor, was het onterecht", verklaarde Lammens. “Toch moeten we slimmer zijn in zulke situaties. Met tien man wisten we dat het moeilijk zou worden.”

Volgens Lammens voelde Odoi zich zwaar aangeslagen door zijn uitsluiting. “Denis voelt zich verantwoordelijk. Je wil als speler je ploeg niet in de voet schieten. Maar ook als team hadden we beter kunnen doen. We moeten hieruit leren, want dit is ons in het verleden al vaker overkomen.”

Naast de teleurstelling over de uitschakeling was er ook heel wat frustratie over de arbitrage. “Je voelde dat de scheidsrechter het helemaal overnam", aldus Lammens. “Normaal wil je als ploeg zelf de wedstrijd in handen nemen en strijden voor de overwinning. Nu voelt het alsof het finaleticket onterecht uit onze handen werd getrokken.”