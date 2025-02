Geen gunst voor Europese campagne: STVV weigert om wedstrijd tegen Club Brugge te verplaatsen en geeft daar ook heel duidelijke redenen voor

Club Brugge speelt volgende week thuis de heenwedstrijd tegen Atalanta, en een week later volgt de verplaatsing al op dinsdag. De match tegen STVV valt ertussen, en die zal niet verplaatst worden.

Club Brugge stootte in de Champions League, na een geweldige campagne in de League Phase, door naar de tussenronde. Daar komt het Atalanta tegen, waar Charles De Ketelaere nu speelt. Geen makkelijke tegenstander.

Atalanta won afgelopen seizoen nog de Europa League, na een knappe prestatie in de finale tegen Bayer Leverkusen, dat ook aan een geweldig seizoen bezig was. Om zich zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden, had blauw-zwart de match tegen STVV graag uitgesteld.

Alleen kreeg Club een njet van de Pro League en een aantal teams, waaronder STVV zelf. De club legde volgens Het Belang van Limburg ook uit waarom het tegen een verplaatsing van de match is.

"Wij hebben veel respect voor de prestaties van Club Brugge op het Europese toneel. Hun kwalificatie is niet alleen goed voor het imago van het Belgische voetbal, maar ook voor onze Europese coëfficiënt. Bovendien is er ook een Truiense link, met trainer Nicky Hayen en doelman Simon Mignolet", willen de Truienaars eerst duidelijk maken.

Maar met oog op eigen belang is het niet zo interessant voor STVV. "In principe stonden we wel open om een aanpassing van de kalender te overwegen. In dit specifieke geval is dit echter ook voor ons niet mogelijk."

"Als de match naar woensdag 26 februari verplaatst zou worden, zoals overwogen werd, dan zou deze midweeks gespeeld worden tussen onze cruciale wedstrijden tegen KV Mechelen en KV Kortrijk in. Op die manier zouden we onszelf benadelen, aangezien we vermoeider aan de aftrap zouden staan tegen zowel Club Brugge als KV Kortrijk."

Maar dat is niet de enige reden. "Verder zou dit operationeel voor problemen zorgen. Op dit moment zijn er al duizenden tickets verkocht voor de wedstrijd tegen Club. Als mensen op de nieuwe datum niet kunnen, zorgt dat voor een hoop extra administratie. Bovendien liggen er al heel wat praktische afspraken vast: we zouden bijvoorbeeld onze dj’s moeten herboeken en afspraken met de cateraar moeten wijzigen."