Hij heeft zelfs de aandacht getrokken van Guardiola: voormalige JPL-verdediger kan straks de overstap maken naar de absolute top

In januari 2024 verliet Daniel Munoz Racing Genk na vier seizoenen om naar de Premier League te trekken en bij Crystal Palace aan de slag te gaan. De Limburgers zouden toen nog acht miljoen euro hebben opgestreken.

Sindsdien heeft de Colombiaanse rechtsback zich gevestigd in het basiselftal van de Eagles. Dit seizoen heeft de 28-jarige speler deelgenomen aan 23 competitiewedstrijden, wat neerkomt op 92% van de totale speeltijd.

Met een speelstijl die niet echt is veranderd sinds zijn vertrek uit de Cegeka Arena, heeft Munoz al twee doelpunten gescoord en acht (!) assists gegeven sinds zijn komst, maar hij onderscheidt zich vooral door zijn tackles.

Daniel Muñoz has made more tackles than any other player in the Premier League this season.



