In de blauw-zwarte bestuurskamer: Club Brugge haalde géén versterkingen tijdens wintermercato en volgde daarmee een héél duidelijk uitgedacht plan

Club Brugge vulde de afgelopen wintermercato met enkele uitgaande transfers. Op inkomend vlak was het windstil. En dat is een héél bewuste keuze van blauw-zwart.

Club Brugge zag met Andreas Skov Olsen een absolute sterkhouder vertrekken. Daarnaast nam blauw-zwart eveneens afscheid van Philip Zinckernagel, Dedryck Boyata en Kamal Sowah.

Daartegenover stond… eigenlijk niets. Vince Osuji is een transfer op de lange termijn, terwijl de vervanger voor Skov Olsen uiteindelijk niet is gekomen. Al moet daar deze zomer verandering in komen.

Club Brugge koos er bewust voor om geen nieuwe spelers te halen. Ten eerste moet het plaatje helemaal kloppen om die wintertransfer te doen.

Anno 2025 moeten prijs, leeftijd én niveau van de speler kloppen om Club Brugge te overtuigen. Doorverkoopwaarde is van cruciaal belang. Op een 28-jarige flankaanvaller wordt niets verdiend.

Daarnaast wou Club Brugge vermijden dat de balans in de kleedkamer wordt verstoord. De basisploeg is (meestal) gekend en onder anderen Hugo Vetlesen, Casper Nielsen en Gustaf Nilsson zit er voldoende kwaliteit op de bank.

Al had Dévy Rigaux wél meer dan voldoende werk tijdens de wintermercato. Club Brugge weigerde aanbiedingen voor Joel Ordonez, Raphael Onyedika en Feran Jutgla én brak het contract van Ardon Jashari open.

Duidelijk uitgeschreven plan

Het plan werd uitgeschreven en héél nauwkeurig gevolgd. En die vervanger voor Skov Olsen? Die zal komende zomer zijn opwachting maken…