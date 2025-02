Na het tijdrekken van Anderlecht op Antwerp: Philippe Albert doet drie opvallende voorstellen

Bij Royal Antwerp FC konden ze er niet mee lachen. RSC Anderlecht probeerde volgens hen al in de eerste helft zoveel mogelijk het spel te vertragen door tijd te rekken.

Dat leidde ook tot de frustratie bij Denis Odoi, toen Théo Leoni een bal op het veld gooide, en dat leverde hem uiteindelijk de uitsluiting op.

Het hele seizoen al zijn er tal van wedstrijden te noemen waarin op verschillende manieren geprobeerd wordt om tijd te rekken. Volgens Philippe Albert moet er dringend ingegrepen worden. Hij doet drie voorstellen.

Ten eerste is Albert voorstander van het stoppen van de klok zodra de bal uit het spel is. “Sommige teams en spelers zijn meesters in het verspillen van tijd tijdens spelonderbrekingen en scheidsrechters houden hier zelden rekening mee”, klinkt het in La Capitale.

De clubs zouden zich moeten aanpassen, zodat er twee keer 45 minuten effectief gespeeld wordt. De wedstrijdduur mag zeker niet ingekort worden, aldus Albert.

Daarnaast is hij ook voorstander van het voorstel voor het invoeren van de blauwe kaart. Die wordt gegeven aan iemand die professioneel het spel onderbreekt met een bepaalde fout. Albert zou die persoon dan drie of vier minuten uitsluiten van het spel.

Ten derde vraagt hij ook een strikte toepassing van de zes seconden-regel voor keepers. Volgens Albert past geen enkele scheidsrechter dat toe, maar gaat op dat vlak heel veel speeltijd verloren.