Nieuwe Beerschot-voorzitter haalt uit naar Thibaud Verlinden, OH Leuven en zet ook trainer Dirk Kuyt op zijn plaats

Het vertrek van Thibaud Verlinden naar OH Leuven zorgt nog steeds voor spanningen bij Beerschot. Trainer Dirk Kuyt uitte felle kritiek op het bestuur, maar voorzitter Selahattin Baki slaat nu terug. "Voetballers vertrekken, maar mannen blijven", klinkt het scherp in HLN.

Volgens Baki had Beerschot geen intentie om Verlinden te verkopen, maar werd de club onder druk gezet. "Zijn makelaar kwam met een bod van Nürnberg, en als we degraderen, zouden we hem voor een belachelijke prijs moeten laten gaan. We moesten handelen in het belang van Beerschot."

Uiteindelijk mengde OH Leuven zich in de strijd en bood Verlinden een hoger salaris. "Csepregi en Van den Steen hebben ons in een moeilijke positie gebracht. We respecteren Belgische clubs, maar niet hen", stelt Baki. De voorzitter is teleurgesteld dat Verlinden vertrok in volle degradatiestrijd.

Ook de kritiek van trainer Dirk Kuyt ontging Baki niet. De Nederlander sprak harde woorden over de werking van de club. "Zijn uitspraken gingen te ver", reageert Baki. "We love him, maar het bestuur de schuld geven helpt niemand vooruit."

Baki benadrukt dat Beerschot nu als eenheid moet handelen. "Iedereen moet in de spiegel kijken. Dit is niet het moment om elkaar de schuld te geven, maar om samen te vechten voor behoud."

Met slechts 13 punten staat Beerschot er belabberd voor. De voorzitter gelooft echter in de groep. "We trekken ten strijde met de mannen die wél willen blijven", besluit hij.