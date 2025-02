🎥 Club zet fenomenale reeks voort: "De mentaliteit in de ploeg is top"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club NXT blijft indruk maken in de Challenger Pro League. Vrijdagavond boekte de jonge ploeg een knappe 0-2-overwinning op het veld van Lommel.

De bezoekers namen meteen het initiatief en domineerden het spel. De druk van Club NXT werd beloond met een strafschop, die Lynnt Audoor beheerst omzette.

“Ik nam enig risico, maar trapte laag en midden in het doel raak", verklaarde hij na afloop in Het Nieuwsblad. Het was al de derde week op rij dat Audoor scoorde.

Club NXT toont de laatste weken een ijzersterke vorm. “Het loopt geweldig goed bij ons en we scoren ook telkens op de juiste momenten. Ook de mentaliteit in de ploeg is top", aldus Audoor.

Club hield tot het einde stand en sloeg een kwartier voor tijd genadeloos toe. Tobias Lund Jensen zorgde met zijn eerste doelpunt van het seizoen voor de verlossende 0-2.

Met deze overwinning pakt Club NXT zijn negende zege van het seizoen. De ploeg van Robin Veldman staat momenteel vierde in de Challenger Pro League.