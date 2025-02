Nainggolan openhartig over moment dat hij in cel zat: "En de dag ervoor kreeg ik heuglijk nieuws"

Het zijn moeilijke tijden voor Radja Nainggolan. De voetballer wordt genoemd in een dossier van een drugsbende.

Radja Nainggolan spoelt nog even terug naar het moment dat hij in de cel belandde, voor een mogelijke link met een drugsbende.

“Ik logeerde bij mijn vriendin en zou om 7.15 uur met mijn chauffeur (Radja mag niet zelf rijden vanwege de schending van een rijverbod, red) naar Lokeren rijden voor de training. Ik merkte dat ik een gemiste oproep had van een vriend die in mijn huis op 't Eilandje logeert”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Hij belde zijn vriend op. “De telefoon wordt opgenomen door een commissaris: 'We zijn een huiszoeking aan het doen', meldde hij. Ik was me van geen kwaad bewust en zei dat ik op het punt stond om naar de training te vertrekken. 'Sorry, dat gaat niet door', zei hij. Ik ben naar daar gegaan en werd opgewacht door een vriendelijke agent.”

Nainggolan wordt op een bepaalde manier bekeken vindt hij, door zijn uiterlijk. “Ik doe niemand kwaad. Ik word gelinkt aan een criminele bende omdat ik toevallig iemand ken, maar dat wil niet zeggen dat ik zelf een crimineel ben.”

Ondertussen is hij acht maanden samen met zijn nieuwe vriendin. De twee verwachten samen zelfs een kindje deze zomer, een zoontje.

“Na vier dochters is het fijn om een zoon te krijgen. Hopelijk gaat alles goed. Wij voelen ons prima bij elkaar, vandaar dat het allemaal nogal snel is gegaan. Zondag kreeg ik te horen dat Stéphanie en ik een zoontje zouden krijgen — pure euforie — en maandag zat ik in de cel. Ongelofelijk”, besluit hij.