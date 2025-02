Ruud Vormer vertelt alle details over mogelijke deal naar Saoedi-Arabië

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ruud Vormer zette vorig jaar een punt achter zijn profcarrière. Hij kan zich best vinden in zijn nieuwe leventje.

Het is wat wennen geweest voor Ruud Vormer, maar het leven van profvoetballer af zijn gaat hem helemaal goed af, zo laat hij weten aan Het Nieuwsblad.

De krant legt hem ook het verhaal voor dat recent de ronde doet: Vormer had een goed aanbod uit Saoedi-Arabië op tafel liggen. “Vijf jaar geleden, denk ik. Ik weet niet meer welke club, maar ik heb weken getwijfeld”, geeft hij grif toe. “Ze wilden acht miljoen euro betalen en ik zou een paar miljoen netto per jaar verdienen. Ik stond er wel voor open.”

Vormer is heel eerlijk dat die bedragen als muziek in de oren klonken. “Iedereen die naar daar gaat, doet dat voor de centjes. Alleen kwamen Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert net dan met een nieuw contract. Dat was ook wel mooi en het plaatje klopte hier voor mij.”

Als Club Brugge geen nieuw contract had aangeboden was hij zeker richting het Midden-Oosten vertrokken. “Ja, natuurlijk. Dat laat je toch niet liggen? Ik begrijp dus dat zoveel jongens erheen gaan. Zoals die linksback van PSV.”

Matteo Dams bedoelt Vormer, al heeft hij zijn bedenkingen. “Ja, die. Al is hij nog jong. Op die leeftijd zou ik toch voor het sportieve kiezen”, besluit de Nederlander.