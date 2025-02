🎥 FA Cup-sensatie: Miron Muslic doet het onmogelijke met slechts 25(!)% balbezit

De FA Cup blijft een toernooi vol verrassingen. Dit keer was het tweedeklasser Plymouth Argyle van Miron Muslic dat voor een stunt van formaat zorgde.

De tweedeklasser versloeg in eigen huis het grote Liverpool met 1-0. Liverpool-trainer Arne Slot had er wel voor gekozen om enkele sterkhouders rust te geven.

Zo ontbraken Mo Salah, Cody Gakpo, Trent Alexander-Arnold en Virgil van Dijk in de selectie. Een begrijpelijke keuze gezien het drukke programma voor de Reds.

Ondanks het overwicht van Liverpool (75 procent balbezit!) hield Plymouth goed stand. In de tweede helft kreeg de thuisploeg zelfs een unieke kans toen Harvey Elliott hands maakte in de zestien. Ryan Hardie bleef koel en trapte de penalty feilloos binnen.

Voor Plymouth is deze overwinning een hoogtepunt in een moeizaam seizoen. De club staat momenteel laatste in de Championship en won slechts één competitiewedstrijd in drie maanden.

Miron Muslic kwam in januari aan in Engeland. De Oostenrijker werd dit seizoen nog ontslagen bij Cercle Brugge.