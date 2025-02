Charles De Ketelaere wacht een warme ontvangst op Jan Breydel: supporters van Club Brugge bereiden al grote verrassing voor

Charles De Ketelaere keert woensdag terug naar Jan Breydel. Zijn club, Atalanta, neemt het dan in de Champions League op tegen Club Brugge. De fans zullen alvast voor een warm weerzien zorgen.

Club Brugge moet voorbij Atalanta om naar de achtste finales van de Champions League te gaan. Geen simpele opdracht, want vorig seizoen won de Italiaanse club nog de Europa League dor Bayer Leverkusen met 3-0 te verslaan in een saaie finale, omdat de Duitsers op geen enkel moment aanspraak maakten op een overwinning.

Blauw-zwart wil woensdag ongetwijfeld een goede uitgangspositie versieren in het Jan Breydelstadion. Maar het zal niet alleen om de wedstrijd draaien, want Charles De Ketelaere keert zo even terug naar Brugge.

Daar doorliep hij de jeugdreeksen, om nadien in de Champions League te debuteren. CDK werd een publiekslieveling, en maakte in de zomer van 2022 de overstap naar AC Milan. Dit draaide op niets uit, hij kon zich er echt niet in de kijker spelen.

Na een zeer succesvolle uitleenbeurt maakte hij vorige zomer definitief de overstap naar Atalanta, waar hij het nu wel zeer goed doet. De supporters van Club Brugge zijn ongetwijfeld allemaal trots op wat hun jeugdproduct bereikt.

Volgens Het Nieuwsblad zullen ze een warm welkom verzorgen voor De Ketelaere. In de familietribune zal er een grote banner voorzien worden. Het blijft wel afwachten of hij zal spelen, want vorig weekend had hij last van de kuit waardoor hij bij de rust, uit voorzorg, naar de kant werd gehaald.