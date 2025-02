Hein Vanhaezebrouck komt bijzonder scherp uit de hoek: "Wij gaan ons voetbal kapotmaken"

Er werd op maandag gediscussieerd over het competitieformat. De grote clubs willen graag naar een 'Europees model', maar die optie werd van tafel geveegd.

Maandag kwamen alle clubs samen om te praten over het competitieformat. Er lagen twee opties op tafel, waarvan eentje, het Europees model, van tafel werd geveegd. De grote clubs waren voor, maar de kleinere clubs waren tegen.

Ook Hein Vanhaezebrouck moet er niets van weten. "Het werd vergeleken met het nieuwe format van de Champions League. Maar het lijkt er niet naar. De Champions League is gebaseerd op loting, zoals in de beker. In dit format hadden clubs sommige ploegen twee keer getroffen, anderen slechts één keer. Dat is toch pertinent oneerlijk?", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Een gedrocht van een kunstgreep was het. Dat kan je toch niet verdedigen? Het is niet ernstig. Kijk, onze play-offs dienden destijds om extra televisiegelden te krijgen. Om een opbod te creëren tussen concurrerende zenders. Die centen dalen, en blijven dalen", gaat hij verder.

België heeft als een van de enige landen nog play-offs, tot ergernis van velen. "Clubs moeten beseffen dat het competitieformat niet meer de doorslag zal geven. Waarom dan niet gewoon afscheid nemen van play-offs en terugkeren naar een normale competitie, zoals alle landen in de top van de Europese ranking. Wat is daar mis mee?"

"We tellen te veel wedstrijden op onze kalender, dat klopt. De grote landen richten zich daarom tegen UEFA en FIFA. In Engeland of Duitsland zeggen ze niet dat ze naar zestien of veertien ploegen in de competitie moeten evolueren om de kalender te ontlasten. Wij wel. En wij gaan ons voetbal kapotmaken", besluit Vanhaezebrouck scherp.