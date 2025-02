Stijn Stijnen kristalhelder na zege tegen Genk: "Dat interesseert me niet"

Het werd een pittige en spannende Limburgse derby tussen Patro Eisden Maasmechelen en Jong Genk. Bij het team van Stijn Stijnen is op dit moment de manier waarop gewonnen wordt (even) niet meer belangrijk in de strijd om potentiële promotie.

Zulte Waregem (45) en RWDM (41) staan momenteel op plaatsen die rechtgeven op rechtstreekse promotie, terwijl La Louvière (39), Patro Eisden (37), Lierse (30) en Beveren (29) ook strijden voor promotie via de eventuele play-offs op dit moment.

Op naar (minstens) play-offs

Club NXT staat er nog tussen met 34 punten, maar zij kunnen geen promotie afdwingen vanwege de aanwezigheid van Club Brugge in de Jupiler Pro League.

Hoe hoger je kan eindigen, hoe meer thuisvoordeel je kan afdwingen in de play-offs. Een derde plaats is dus beter dan een vierde of vijfde, zelfs als je geen rechtstreekse promotie kan afdwingen. En dan telt elk punt, beseft ook Stijn Stijnen.

Manier waarop niet van belang

"Vorig seizoen moesten we knokken tot de laatste speeldag om erbij te zijn. Nu zitten we in een situatie die we niet meer mogen weggeven. Ik ben enorm fier op mijn jongens", ziet Stijnen ook dat er een kloof is met Luik van liefst veertien punten.

"Het interesseert me niet of we mooi voetbal brengen of niet. In deze fase van de competitie draait alles om punten pakken", was hij duidelijk bij Het Laatste Nieuws.