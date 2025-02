Union zet héél scherpe reeks neer, maar is nog lang niet tevreden

Union blijft uitstekend presteren in de Jupiler Pro League. In het duel tegen KV Kortrijk behaalden de Brusselaars hun zesde opeenvolgende overwinning. Daardoor staan ze nu ook steviger derde in de stand.

Union heeft met de zesde overwinning op rij 18 op 18 gepakt en lijkt in uitstekende vorm te verkeren. De ploeg staat momenteel op de derde plaats in de Jupiler Pro League, maar de ambitie reikt verder.

Ambitieus 2025

Om te beginnen de komende weken tegen Ajax Amsterdam in de Europa League, maar ook in de eigen competitie willen de Brusselaars nog hoger mikken.

"Uiteraard is een 18 op 18 iets heel positief, maar we moeten stap voor stap gaan. We willen ons in de top zes nestelen en kijken hoe het einde van het seizoen verloopt", aldus Sebastien Pocognoli bij L'Avenir.

Stap vooruit gezet

"De spelers hebben een stap voorwaarts gezet wat betreft hun kennis van het kampioenschap en het spelsysteem. Ik ben blij met de manier waarop we momenteel spelen, we blijven interessante inhoud aanbieden en de spelers respecteren het spelplan."

"Als ik zie hoe de ploeg geëvolueerd is dit jaar, dan kan ik heel tevreden zijn", zag de coach ook bij Sporza het positieve. De komende weken en maanden zullen we meer weten over de Brusselse ambities.