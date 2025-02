Zeer goed nieuws rond Jérémy Doku bij Manchester City

Dinsdag zal Manchester City het opnemen tegen Real Madrid in de Champions League. Jérémy Doku was maandag terug op training.

Sinds half januari aan de zijlijn, heeft Jérémy Doku de laatste vijf wedstrijden van Manchester City gemist. Maar op de vooravond van de Champions League-match tegen Real Madrid keerde hij terug naar de training.

Goed nieuws voor Pep Guardiola, die echter voorzichtig blijft: "Ik heb nog steeds twijfels over de selectie, omdat we nog met enkele geblesseerden zitten. Maar ik blijf optimistisch en kalm, we zullen zien wat er gebeurt", zei hij, zonder specifiek Doku of enige andere onzekere speler te noemen.

Een onverwachte affiche voor de tussenronde

Voor de rest kreeg Guardiola vooral vragen over de match zelf. De laatste jaren hebben City en Real enkele memorabele confrontaties gehad: "We hebben vier keer gewonnen, vijf keer gelijkgespeeld en drie keer verloren, er is wel een soort rivaliteit, ja."

Dit seizoen hebben beide teams het iets moeilijker. Maar de coach van de Skyblues heeft nog steeds vertrouwen in zijn team: "Ik weet dat dit team tot speciale dingen in staat is en ik hoop dat we dat morgen opnieuw kunnen bewijzen."

"Het feit dat we nu tegen Real spelen en dat we de heenwedstrijd thuis moeten spelen, is onze eigen schuld, omdat we slechts als 22e in de groepsfase zijn geëindigd. Maar als we doorgaan, zou dat een ongelooflijke boost zijn voor de rest van het seizoen", besloot hij volgens Het Nieuwsblad.