Eindelijk is er duidelijkheid: bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht wordt op deze datum gespeeld

Na lang wachten is er eindelijk duidelijkheid over wanneer de bekerfinale zal plaatsvinden. De wedstrijd wordt op 4 mei gespeeld.

Vorige week werden de terugwedstrijden van de halve finales van de Croky Cup gespeeld. Club Brugge schakelde KRC Genk uit en Anderlecht haalde het van Antwerp.

Een bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht is een mooi affiche, daar zijn we het allemaal over eens. Maar meteen ook een met twee van de grootste rivaliserende supporterskernen.

Daarom wordt het als een risicomatch bestempeld. Normaal gezien zou de finale op 1 mei gespeeld worden, maar de politie beschikt op die dag niet over genoeg manschappen om de finale dan te laten doorgaan.

Er werd dan gedacht aan 14 mei, maar volgens Het Laatste Nieuws zal de finale van de Croky Cup uiteindelijk op 4 mei worden gespeeld. Dat werd besloten na overleg tussen alle partijen.