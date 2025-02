OFFICIEEL: KSC Lokeren-Temse heeft een nieuwe coach

KSC Lokeren-Temse heeft een nieuwe coach. Stijn Vreven staat vanaf nu aan het roer van de Waaslandse club.

Stijn Vreven is de nieuwe coach van KSC Lokeren-Temse. De coach zette vanavond zijn krabbel onder een contract tot het einde van het seizoen.

Vreven volgt Hans Cornelis op op Daknam. Laatstgenoemde werd het slachtoffer van de povere resultaten. Afgelopen weekend ging Lokeren nog zwaar onderuit tegen RAAL La Louvière.

Het doel van Vreven is dan ook héél duidelijk: Lokeren in de Challenger Pro League houden. De Waaslanders kamperen op een héél povere dertiende plaats en verkeren daarmee in degradatienood.

"De vorige keer vertrok ik hier met tranen van ontgoocheling", verwijst Vreven naar zijn eerste ambtstermijn als coach van Lokeren. "Hopelijk zijn het binnenkort tranen van blijdschap. Dit moet én zal slagen."