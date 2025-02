KV Mechelen haalt zwaar uit naar Referee Department: "Tart alle verbeelding"

KV Mechelen blijft verontwaardigd over de manier waarop de gelijkmaker van AA Gent tot stand kwam. In de 93ste minuut scoorden de Buffalo's de 3-3, maar het leek buitenspel te zijn. Na een VAR-check van negen minuten werd de goal alsnog goedgekeurd.

Volgens scheidsrechterbaas Jonathan Lardot liep het mis bij het trekken van de buitenspellijn: "Er werd een eerste lijn getrokken waarop de Gent-speler geen buitenspel stond, maar daarna ontstond er een stressmoment bij de VAR. Ze wilden een tweede lijn trekken, maar dat lukte niet goed. Uiteindelijk werd een lijn getrokken die helemaal niet overeenkomt met de realiteit."

KV Mechelen reageert fel op de controversiële beslissing en de verklaring van het Referee Department. "De beslissing heeft een grote impact op onze positie in het klassement en het verdere verloop van de competitie. De uitleg die werd gegeven tart alle verbeelding."

De club uit Mechelen benadrukt dat de supporters in onzekerheid werden gelaten. "Het gebrek aan empathie voor de 12.000 aanwezigen is schrijnend. Zij moesten negen minuten wachten op een beslissing zonder enige toelichting. In deze moderne tijden heeft iedereen toegang tot herhalingen, en de beelden waren duidelijk. Dan hoef je niet te schrikken van de collectieve verontwaardiging."

Weinig empathie

Daarnaast roept de club op tot een betere technologische ondersteuning en communicatie in het Belgische voetbal. "De voetbalbond moet investeren in betere technologie om snellere en juistere beslissingen te kunnen nemen. En nog belangrijker, om duidelijk en transparant te communiceren met de supporters in het stadion over de genomen beslissingen."

Ondanks begrip voor menselijke fouten, wijst KV Mechelen op de opeenstapeling van missers dit seizoen. "We willen zeker erkennen dat scheidsrechters mensen zijn en fouten kunnen maken. We wensen toch te benadrukken dat de opeenstapeling van fouten onze club dit seizoen al veel pijn heeft gedaan. Stel je voor dat deze situatie zich voordoet in het slot van een wedstrijd die beslist over het kampioenschap. Wat dan?"

Volgens KV Mechelen ontbrak het het Referee Department niet alleen aan transparantie, maar ook aan respect voor de betrokken partijen. "De manier waarop het Referee Department gisteren droog en feitelijk communiceerde over de juiste beslissing, getuigt van weinig empathie."

"Een meer menselijke houding ten aanzien van de clubs, spelers, medewerkers en supporters was hier toch wenselijk. Deze mensen staan op en gaan slapen met het wel en wee van hun club. Een publieke verontschuldiging voor de lange interventie en de technische onvolledigheden van het buitenspelsysteem was hier misschien wel op z’n plaats."

Toch wil Malinwa niet blijven hangen in frustratie. "Ondanks deze extra tegenslag blijft Malinwa vastberaden. We gaan geen nutteloze procedures starten of om medelijden vragen. Excuses of niet, wij zullen onze rug rechten. Op dit lastige moment sluiten we de gelederen en zullen we hier sterker uitkomen. Dat deden we al meermaals in onze geschiedenis en zullen we ook nu doen."