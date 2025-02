Rode Duivel onthult haatberichten na wedstrijd: "Lelijke domme aap!"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na de wedstrijd tegen St.Pauli ontving Rode Duivel Loïs Openda verschillende haatberichten, waarvan sommige racistisch beladen waren. "Niemand kan me mijn dromen of doelen in het leven laten opgeven", reageert Openda via sociale media.

Op zondag 9 februari ontving het Redbull Leipzig van Openda St.Pauli, in een wedstrijd die Leipzig won met 2-0. Twee dagen na die wedstrijd post Openda enkele berichten die hij na de wedstrijd ontving op zijn Instagram. "Jij gehandicapte zwarte slaaf, kan je niet eens een doelpunt scoren?", "Sterf", "Lelijke domme aap", ... . Het zijn slechts enkele haatberichten de Rode Duivel op sociale media onthulde. Degoutant uiteraard! Nul tolerantie "Ik ben trots dat ik zwart ben", reageert de spits op de haatberichten. "Niemand kan me mijn dromen of doelen in het leven laten opgeven, zeker niet die racisten die zich achter een scherm verschuilen." Ondertussen heeft ook de club van Openda gereageerd op de berichten: "De racistische beledigingen naar Openda doen ons walgen en maken ons boos en droevig op hetzelfde moment." Ook de Rode Duivels betogen hun steun aan onze 24-jarige landgenoot: "We steunen je volledig Loïs, we hebben nul tolerantie voor racisme en discriminatie." Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Royal Belgian FA (@royalbelgianfa)