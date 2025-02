Van 'de Eden Hazard van Anderlecht' naar winkelbediende en amateurvoetballer: "Hasi vond me niet sterk genoeg"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tien jaar geleden werd Alper Ademoglu gezien als een van de grootste talenten van Anderlecht en de Belgische jeugdploegen. Hij werd zelfs het "Eden Hazard van Neerpede" genoemd. Toch slaagde hij er nooit in door te breken op het hoogste niveau.

Besnik Hasi, toenmalig coach van Anderlecht, vond Ademoglu fysiek niet sterk genoeg en liet hem niet meegaan op stage. "De resultaten van de fysieke testen zijn niet goed genoeg. Nathan Kabasele vervangt je", herinnert Ademoglu zich de woorden van Hasi bij LDH. Dat bleek een cruciale klap in zijn ontwikkeling. Ondanks zijn technische kwaliteiten miste hij de discipline om zich fysiek te versterken.

Na Anderlecht trok hij naar Schalke, waar hij hoopte op een doorbraak, maar blessures en verkeerde keuzes buiten het veld speelden hem parten. Zijn avontuur bij Bursaspor werd een nachtmerrie: hij kreeg nauwelijks speelminuten en moest jaren wachten op zijn loon.

Daarna zwierf hij rond in de lagere Turkse divisies, waar hij wel goed verdiende maar ongelukkig was. Door financiële problemen en een gebrek aan stabiliteit verloor hij het plezier in voetbal en overwoog hij zelfs om te stoppen.

In 2023 keerde hij terug naar België en sloot hij zich aan bij KFC Merelbeke in de eerste nationale amateurklasse. Ook daar liep het niet van een leien dakje: zijn trainer geloofde niet in hem en hij belandde vaak op de bank.

Ondertussen heeft Ademoglu een nieuwe weg ingeslagen. Sinds anderhalf jaar werkt hij in een winkel van bouwbedrijf Denys. "Ik amuseer me daar", zegt hij, waarmee hij definitief afscheid lijkt te nemen van zijn ooit veelbelovende profcarrière.