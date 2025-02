Volgende tegenstander Lokeren-Temse stuurt al 'gewaagde' grap de wereld in: gaat Nainggolan ermee kunnen lachen?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Francs Borains bereidt zich voor op de ontvangst van Lokeren volgend weekend. Het bezoek van Radja Nainggolan lijkt vrij verwacht en hij kreeg al 'een waarschuwing' mee.

Van San Siro tot Camp Nou, via Anfield en vele andere, heeft Radja Nainggolan al op de velden van de grootste stadions van Europa gestaan. Binnen enkele dagen zal hij het Stade Robert Urbain ontdekken, met zijn 6000 plaatsen en uitzicht op de nabijgelegen terril.

Hersteld van zijn juridische problemen was de 36-jarige middenvelder vorig weekend al terug tegen RAAL en zou dus zeker van de partij moeten zijn om deze landelijke locatie in Boussu te ontdekken.

De knipoog van de club

De Francs Borains hebben hem al op hun eigen manier verwelkomd, met een grappige post op hun sociale media. De club benadrukte het verbod op roken in het stadion, "een bijzonder nuttige herinnering deze week, voor RFB-Lokeren".

Is deze grap te technisch? 🥷 https://t.co/G0qjKZueAK — Royal Francs Borains (@FrancsBorains) 11 februari 2025

Door te bevestigen dat er inderdaad wel een humoristische noot te ontdekken is, heeft de Henegouwse club Nainggolan niet specifiek genoemd, maar de ninja emoji bij de post laat geen twijfel bestaan over de verborgen betekenis van de formulering.

Achter deze grap schuilt wel een echt rookverbod in het stadion, dus de Antwerpenaar kan niet met een sigaret in zijn mond aankomen, zoals hij deed in Sclessin toen hij bij Antwerp speelde iets meer dan twee jaar geleden. Hij werd toen al eens op de vingers getikt door de Pro League.