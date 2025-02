Erling Haaland krijgt een lesje in nederigheid, Vinicius Jr. pakt hem ook op intussen beruchte uitspraak

"Stay humble eh", wat eerst een lichte provocatie van Erling Haaland aan het adres van Mikel Arteta leek te zijn, is uitgedraaid tot een nachtmerrie voor de Noorse spits. Van vieringen die worden geïmiteerd tot oud-ploeggenoten die de draak steken met hem. Het relaas van een lesje nederigheid.

22 september 2024, Manchester City redde in eigen huis met de laatste trap van de wedstrijd een puntje tegen rivaal Arsenal. Na afloop van de wedstrijd was de spanning tussen beide teams te snijden en werden er overal stevige woordjes uitgewisseld.

Vervloekt

Een van die stevige woordwisselingen was tussen City-spits Erling Haaland en Arsenal-trainer Mikel Arteta. Haaland vond dat de Spanjaard de hoog van zijn toren blies voor de wedstrijd en wilde hem dat duidelijk maken na de wedstrijd. "Stay humble eh", riep hij naar Arteta. Een quote die hem nog maanden zou achtervolgen.

De rampzalige periode die Manchester City enkele weken later zou beleven, leek als een vloek uitgesproken door Arteta zelf. Tussen 26 oktober en 29 december wonnen de "cityzens" slechts eenmaal.

12. Manchester City forward Erling Haaland telling Mikel Arteta to “stay humble eh” 😭😂😭



pic.twitter.com/IlPbHLy8VC — Sakpo (@sakpo0007_) February 8, 2025

Imitatie

Maar het was pas op zondag 2 februari dat Haaland's quote als een boomerang terug in zijn gezicht sloeg. City had nog steeds zijn goede vorm van weleer niet teruggevonden, en Arsenal profiteerde daarvan. 5-1 voor de Gunners was het verdict, en het was aan City om nederig te zijn.

Het was duidelijk dat de spelers van Arsenal een eitje te pellen hadden met Haaland. Naar verluidt werd zijn eigen uitspraak verschillende keren naar de spits geroepen, voornamelijk na een nieuw doelpunt.

En om het allemaal wat erger te maken, besloot Arsenal-jonkie Myles Lewis-Skelly nog wat extra olie op het vuur te gooien: Nadat hij de 3-1 scoorde, vierde hij met Haaland's eigen "zen"-pose, iets wat de Noor ongetwijfeld niet graag zag gebeuren.

De dagen na de wedstrijd tussen Arsenal en City, werden nog heel wat gelachen met Haaland en zijn quote. Niet alleen fans op het internet, ook spelers als Van Dijk en Gordon deelden een sneer uit door in interviews de "stay humble" te verwerken.

Koninklijk gepest

Maar daar bleef het niet bij voor de arme Haaland, want de wedstrijd tegen Real Madrid in de Champions League moest nog komen. City verloor de wedstrijd in extremis, na twee late doelpunten. Maar daar bleef het niet bij.

Naar verluidt zou Vinicius in een woordwisseling met Haaland zijn ondertussen wereldberoemde quote hebben bovengehaald. Sterk, voor iemand die naar verluidt geen Engels spreekt.

Ook oud-ploeggenoot Jude Bellingham kon het niet laten om Haaland na de wedstrijd te jennen. Toen hem werd gevraagd of hij iets te zeggen had tegen de Noor, antwoordde hij laconiek: "Ik zal hem waarschijnlijk eens sturen dat hij "humble" moet blijven of zoiets." Van je vrienden moet je het hebben.

Of Haaland zich veel aantrekt van het gejen, valt nog te betwijfelen. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft de spits al heel wat meegemaakt en zal hij niet snel zo'n zaken aan zijn hart laten komen. Hij zal ongetwijfeld hopen op een goeie prestatie op het veld van Real om iedereen het zwijgen op te leggen.