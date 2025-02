'Kylian Mbappé slaat intern op tafel en wil verdediger van 120 miljoen euro (!) naar Real Madrid halen'

Real Madrid gaat een versnelling hoger schakelen in de strijd om William Saliba. Het is niemand minder dan Kylian Mbappé die hoogstpersoonlijk de forcing aan het voeren is. Aan beide kanten...

William Saliba imponeerde al op het voorbije EK in Duitsland - vraag maar na bij Romelu Lukaku - en ook bij Arsenal FC is de Fransman opnieuw bezig aan een enorm sterk seizoen. Hij staat dan ook al even op de radar van Real Madrid. We schreven eerder al dat De Koninklijke niet de enige gegadigde is. Ook PSG wil de 26-voudig Frans international heel graag naar Parijs halen. Al wordt dat geen eenvoudig klus. Arsenal verwacht boter bij de vis. Transfermarkt schat de marktwaarde van Saliba op tachtig miljoen euro, maar daar zijn The Gunners niet tevreden mee. Het prijskaartje: 120 miljoen euro. Al heeft Real Madrid een troefkaart in handen. Kylian Mbappé doet er namelijk alles aan om de transfer te pushen. Mbappé overtuigt zijn landgenoot niet alleen om naar de Spaanse hoofdstad te verhuizen, maar ook omgekeerd slaat de Fransman op tafel. Ligt de toekomst van William Saliba bij Real Madrid? Het heeft ervoor gezorgd dat Florentino Perez van Saliba één van de prioriteiten van de transferzomer heeft gemaakt. Al zien we het niét gebeuren dat de Madrileense voorzitter 120 miljoen euro op tafel zal leggen.