Bayern München heeft een belangrijke stap gezet richting de toekomst door het contract van Jamal Musiala te verlengen tot 2030. Dit maakt deel uit van de bredere strategie van de club van Vincent Kompany.

Dit seizoen richt Bayern zich meer op de lange termijnvisie, met als doel opnieuw de dominante kracht in het Duitse voetbal te worden en sterker te presteren in de Champions League. De komst van de Vincent Kompany past dan ook perfect in dit nieuwe plan.

Naast enkele nieuwe aanwinsten heeft de club ook veel aandacht besteed aan het verlengen van contracten van sleutelspelers. Manuel Neuer en Alphonso Davies hadden hun contracten al verlengd, en nu was het de beurt aan Jamal Musiala.

Monstercontract

Na weken van onderhandelingen werd eindelijk bekend gemaakt dat Musiala zijn contract bij Bayern heeft verlengd tot 2030. Dit is een belangrijke stap voor de toekomst van de club.

“Ik ben heel blij met deze verlenging. Bayern is een van de grootste clubs ter wereld”, vertelt Musiala op de clubwebsite. “Ik heb hier mijn eerste stappen in het profvoetbal gezet en ik heb het gevoel dat we de komende jaren tot grootse dingen in staat zijn.”

Het vorige contract van de Duitse aanvaller liep normaal tot deze zomer. Volgens Duitse media gaat het vernieuwde contract gepaard met een aanzienlijke loonsverhoging van 9 miljoen euro naar bijna 25 miljoen euro per jaar.