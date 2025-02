Buffalo legt meteen de vinger op de wonde na roemloze avond in Conference League

Het werd een pijnlijke avond voor de Belgische teams in Europa en zo ook voor Davy Roef en KAA Gent. In eigen huis gingen ze roemloos ten onder in de tweede helft tegen Real Betis Sevilla: 0-3. En daar had de doelman wel wat over te zeggen.

In de eerste helft had Davy Roef nauwelijks een bal te pakken, na de rust moest hij zich wel een paar keer onderscheiden. En dan nog moest hij zich drie keer omdraaien in een erg lastige match voor de Buffalo's.

Pijnlijke avond voor Roef

De terugmatch in Sevilla lijkt zo nu al een maat voor niets. De doelman van de Buffalo's was dan ook ontgoocheld in zijn eerste reactie na de partij in de Planet Group Arena.

"We konden de bal zeker in de tweede helft te weinig vasthouden in de ploeg", legde hij meteen de vinger op de wonde. "Na de 0-1 trokken ze wat meer naar achter en dan konden ze op de counter spelen."

Fouten cash betaald

"Dat kunnen ze heel goed. Al bij al is het een zware uitslag, want in het begin speelden we goed mee. Op een bepaald moment schakelden ze een niveautje hoger en dan zie je welke kwaliteiten ze hebben."

De 0-1 was een gevolg van miscommunicatie tussen de verdedigers volgens de doelman. "En in zo'n wedstrijden betaal je zoiets cash."